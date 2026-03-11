Реклама

11:37, 11 марта 2026

Летевший из Уфы на Пхукет пассажирский самолет вынужденно сел в другом месте

Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Уфы на тайский остров Пхукет пассажирский самолет AZUR air вынужденно сел в другом месте из-за закрытия аэропорта. Об этом 11 марта сообщает TourDom.

Уточняется, что авиагавань Пхукета временно не принимает и не отправляет рейсы из-за жесткой посадки самолета со сломавшимся шасси. В связи с этим борт из Уфы приземлился на запасном аэродроме в Хатъяй. Пассажиров планируют разместить в отелях, чтобы они не ждали вылета в воздушной гавани.

Пока нет данных о том, как скоро аэропорт Пхукета вернется к работе. Также отложен рейс в Екатеринбург, который должен был прибыть в Кольцово в 16:05 по местному времени, но пока даже не вылетел с тайского курорта.

Ранее 11 марта пассажирский самолет совершил жесткую посадку без шасси на Пхукете и парализовал работу аэропорта. Прилетевший из индийского Хайдарабада борт авиакомпании Air India Express лишился передней стойки шасси во время приземления.

