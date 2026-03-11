Лишившийся ступней после двухмесячных боев боец СВО захотел вернуться на передовую

Лишившийся ступней на СВО герой России Ярашев захотел вернуться на передовую

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России Сергей Ярашев, в одиночку удерживавший позицию в ДНР в течение 68 дней, хочет снова отправиться на передовую. Об этом RT рассказала мать бойца Татьяна.

Мужчина, лишившийся ступней в ходе боев, рассчитывает присоединиться к товарищам после установки протезов. «Он мечтает уже через пару месяцев в строй вернуться, к своим ребятам отправиться», — сказала она.

10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Герой России. Боев который больше двух месяцев в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Спустя 68 дней его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.