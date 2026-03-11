Литва соберет 44 «Леопарда» из-за Калининграда

NI: Литва выделила миллионы евро на сборку танков Leopard 2A8 из-за Калининграда

Правительство Литвы одобрило выделение 710,5 миллиона евро из госфонда обороны на сборку новых немецких танков Leopard 2A8. Об этом пишет The National Interest (NI).

Всего планируют собрать 44 «Леопарда». При этом производственную инфраструктуру будут использовать для обслуживания и ремонта машин. Отмечается, что совместное предприятие Lithuania Defense Services (LDS), которое создали в 2022 году совместно с немецкими Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, инвестирует в проект около 50 миллионов евро. Как пишет издание, LDS ремонтирует поставляемую Киеву технику.

По словам автора, у Литвы есть «причины для беспокойства», поскольку она граничит с Калининградской областью и Белоруссией. 44 танка позволят сформировать новый танковый батальон. Все машины планируют поставить в 2028-2030 годах.

Leopard 2A8 — это новейшая модификация «Леопарда-2», который выпускают с 1979 года. Машина получила новую композитную броню, комплекс активной защиты Trophy и обновленное оборудование. Танк весом более 65 тонн оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил.

В декабре 2025 года журналист Андрей Коц сообщил, что Leopard 2A8 оказался дороже истребителей поколения 4++ Су-35С. Каждый танк обходится бюджету Германии примерно в 30 миллионов евро.