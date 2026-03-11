Реклама

13:11, 11 марта 2026

Литва запретит въезд в страну участникам СВО

Глава МВД Кондратович: Литва запретит въезд в страну участникам СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Литва запретит въезд в страну участникам специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович, сообщает ТАСС.

Глава литовского МВД подчеркнул, что «вводится в действие» соответствующий список россиян, которым запрещается въезд в Литву.

«Это является национальной инициативой по примеру Эстонии», — уточнил он.

По словам Кондратовича, в список могут войти сотни тысяч россиян, поэтому его составителям предстоит проделать огромную работу по проверке участия лиц в СВО, чтобы «избежать правовых споров».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика запретила въезд в страну 261 россиянину, участвовавшему в СВО. Он добавил, что власти страны продолжат работу по увеличению списка лиц и призвал другие страны Запада присоединиться к въездным ограничениям.

