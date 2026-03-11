Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:32, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Shvetsov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником National-Crow7818 рассказал о своей детской привычке, ставшей уже во взрослом возрасте причиной недопонимания с супругой. Причиной проблемы стало то, что с ранних лет он во время поедания вишни привык облизывать языком во рту плодоножку ягоды.

«Честно говоря, я не знаю, зачем я это делаю — просто, наверное, это меня успокаивает. В детстве я весь день держал вишневый стебелек во рту, вынимая его лишь когда не играл. Мама в конце концов заставила меня перестать из-за опасений, что я засну с ней во рту и задохнусь», — написал автор.

Материалы по теме:
Что такое чекап организма? Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
Что такое чекап организма?Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
11 июня 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Лобковые парики, калечащие операции и странные лайфхаки для сна. На что шли люди ради красоты и здоровья в 2025 году?
Лобковые парики, калечащие операции и странные лайфхаки для сна.На что шли люди ради красоты и здоровья в 2025 году?
28 декабря 2025

Спустя годы привычка сохранилась, но теперь 28-летний парень уединяется с плодоножкой в туалете, проводя с ней около пяти минут за «сессию». Об этой особенности и не догадывалась его жена, однако частые походы в туалет после употребления блюд с вишней не ускользнули от ее внимания.

«Недавно мы с друзьями пошли в хороший ресторан. К моему йогурту подали небольшую мисочку с ягодами в качестве топпинга — черникой, клубникой и вишней. Прежде чем я успел до них дотронуться, жена осторожно отодвинула миску от меня, сказав, что пытается защитить меня от меня самого», — рассказал автор.

Выяснилось, что супруга уже сама поставила мужу диагноз — синдром раздраженного кишечника. Услышав это, автор изо всех сил попытался не рассмеяться, но не стал признаваться, что бегает в туалет из-за игры с плодоножками вишни.

Ранее ученые выяснили, что употребление вишни может улучшать жировой обмен в печени. Но это сработает только в определенное время года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Количество цветочных магазинов в России прекратило расти

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok