Россия
11:29, 11 марта 2026Россия

Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

Мать бойца СВО, 68 дней оборонявшего позиции, рассказала о свадьбе сына
Елена Торубарова
Елена Торубарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине, который в одиночку 68 дней оборонял позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыла его планы о свадьбе после выписки из госпиталя, пишет РИА Новости.

«У него есть невеста, собираются пожениться. Невестка очень мне нравится», — рассказала женщина.

По ее словам, сын намерен вернуться в Самару, где сейчас подыскивается жилье для молодой семьи. На данный момент боец после ранения находится на лечении в госпитале.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал наградить 21-летнего бойца. Все то время, что он оборонял позиции, боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

