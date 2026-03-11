Mia Boyka повлияла на речь россиян песней

Россияне стали употреблять выражение «базовый минимум» после песни Mia Boyka

Трек «Базовый минимум» известной певицы Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka, сказался на разговорной речи россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу VK Records.

Трек, релиз которого состоялся 1 августа 2025 года, стал вирусным благодаря социальным сетям. По информации источника, после выхода композиции словосочетание «базовый минимум» стало употребляться почти в три раза чаще. Уточняется, что пик популярности пришелся на октябрь 2025 года — тогда фразу использовали больше 240 тысяч раз.

Ранее Mia Boyka посетила Государственную думу России и предложила внедрить в стране музыкальную цензуру. Бойко призвала создать специальный комитет, который мог бы «отсеивать деструктивные песни».