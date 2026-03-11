Реклама

15:34, 11 марта 2026Культура

Mia Boyka повлияла на речь россиян песней

Россияне стали употреблять выражение «базовый минимум» после песни Mia Boyka
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Трек «Базовый минимум» известной певицы Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka, сказался на разговорной речи россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу VK Records.

Трек, релиз которого состоялся 1 августа 2025 года, стал вирусным благодаря социальным сетям. По информации источника, после выхода композиции словосочетание «базовый минимум» стало употребляться почти в три раза чаще. Уточняется, что пик популярности пришелся на октябрь 2025 года — тогда фразу использовали больше 240 тысяч раз.

Ранее Mia Boyka посетила Государственную думу России и предложила внедрить в стране музыкальную цензуру. Бойко призвала создать специальный комитет, который мог бы «отсеивать деструктивные песни».

