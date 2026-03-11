Минобороны Китая пригрозило одной стране

МО КНР: Если Япония нарушит безопасность Китая, она потерпит большее поражение

Япония начала размещать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии примерно в тысячу километров. В ответ на эти действия старший полковник Цзян Бинь, представитель Министерства национальной обороны Китая, заявил о том, что, если Япония осмелится ударить по КНР, она неизбежно получит сокрушительный отпор.

Цзян Бинь отметил, что правые силы Японии часто предпринимают шаги по ускорению процесса ремилитаризации, в том числе добиваются внесения поправок в Конституцию, ускоряют пересмотр трех документов о национальной безопасности и пытаются изменить три неядерных принципа.

Однако теперь, когда Япония планирует размещение у себя ракет дальнего действия, она полностью отказалась от своих заявлений об «исключительно оборонительном» принципе, стратегии «пассивной обороны» и политике «самообороны».

«Мы предупреждаем японскую сторону, что возвращение на прежний путь воинственного милитаризма не приведет ни к чему, кроме саморазрушения. Если Япония осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно получит сокрушительный отпор и потерпит еще большее поражение», — подчеркнул Цзян Бинь.

Ранее Китай выступил с призывом к Соединенным Штатам Америки и Ирану сесть за стол переговоров в связи с ситуацией в Ормузском проливе.