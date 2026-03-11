Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

Минобороны: Системы ПВО за сутки сбили две ракеты Storm Shadow и 350 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две британские ракеты Storm Shadow. Об отражении атак ВСУ журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, за сутки были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы, шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 350 беспилотников самолетного типа.

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

10 марта стало известно о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.