Москвичам назвали время прихода теплых дней

Гидрометцентр: В Москве к концу рабочей недели потеплеет до 14 градусов

К концу рабочей недели в столице и области потеплеет до плюс 14 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в пятницу, 13 марта, в Москве прогнозируется до 11-13 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 14 градусов, такой же температурный порядок ожидается и днем в субботу, 14 марта. В ночные часы возможны заморозки. В ночь на пятницу и в ночь на субботу ожидается переменная облачность, температура будет держаться на отметке от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 2 до плюс 3 градусов по области.

Грядущей ночью в столичном регионе возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, а температура воздуха также составит от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов по области. Днем в четверг, 12 марта, ожидается погода без осадков и до 12 градусов тепла.

Синоптики отметили, что погода ближайших дней будет больше похожа на начало апреля, с превышением нормы на 6 градусов и более.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие пару дней Москва может поставить несколько тепловых рекордов.