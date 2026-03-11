Москва приблизилась к новому метеорекорду

Синоптик Тишковец: В ближайшие два дня Москва побьет несколько тепловых рекордов

В ближайшие пару дней Москва может поставить несколько тепловых рекордов. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня и завтра, по расчетам синоптика, температура в столице может подняться до рекордного уровня. Так, в среду, 11 марта, столбики термометров могут достичь отметки в плюс 13,8 градуса, тем самым обновив рекорд 2015 года — тогда 11 марта температура поднялась до ровно плюс 13 градусов. В четверг, 12-го числа, воздух в мегаполисе может прогреться до плюс 14,6 градуса. Если прогноз сбудется, то будет побит рекорд того же года — 12 марта 2015-го температура в Москве достигла плюс 11 градусов.

Наступившее потепление сменится волной холодов. Температура начнет опускаться в следующую среду, 18 марта. Заморозков, правда, на следующей неделе не предвидится — до отрицательных значений воздух не остынет, на следующей неделе ожидается не ниже плюс 1-6 градусов.