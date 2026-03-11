Реклама

19:11, 11 марта 2026Спорт

Мостовой рассказал об отношении к уехавшим за границу спортсменам в 90-е

Бывший капитан сборной России Мостовой: На нас повесили клеймо
Владислав Уткин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Мостовой рассказал об отношении к уехавшим за границу спортсменам в 1990-е. Его слова приводит RTVI.

«Я помню до сих пор, на нас какое-то клеймо повесили. Мы играли в Европе, и нас почему-то называли легионерами. В нашей стране мы не считались как бы своими. "Они уехали, они там играют за границей, у них все хорошо», — сказал Мостовой.

В качестве примера обратного отношения Мостовой привел легендарных иностранных футболистов, выступавших в 1990-х и 2000-х. «Если Зинедин Зидан или Луиш Фигу играют в Италии — они же считаются футболистами Франции или Португалии. А у нас такого не было в то время», — добавил экс-футболист.

Мостовой выступал в Европе с 1991 по 2005 годы. Он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

