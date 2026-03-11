Реклама

Мужчина довел девушку до нервного срыва слежкой с дрона

Итальянец два года следил за бывшей девушкой и довел ее до нервного срыва
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Fikri Rasyid / Unsplash

В Италии мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до нервного срыва. Об этом сообщает Today.

По версии следствия, 31-летний мужчина на протяжении двух лет отправлял бывшей возлюбленной навязчивые сообщения и подарки, а также вел скрытое наблюдение с воздуха. Кульминацией психологического давления стало применение дрона, который постоянно появлялся над местами, которые посещала девушка, после чего у нее случился нервный срыв.

Во время обыска у подозреваемого изъяли устройство. Изучение дрона подтвердило факт слежки: на нем были найдены снимки женщины и ее нового спутника, сделанные без их согласия. Также изъяты два смартфона сталкера для последующего анализа. На момент следствия суд запретил итальянцу приближаться к бывшей девушке.

Ранее сообщалось, что россиянин целый год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной за то, что она его бросила. При этом мужчина не понес серьезного наказания и отделался условным сроком.

