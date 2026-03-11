Реклама

09:07, 11 марта 2026Из жизни

Мужчина женился на сестре после ее смерти ради наследства

Антонина Черташ
Фото: Xu Jinbai / Future Publishing via Getty Images

Жительница Китая случайно узнала, что ее дядя подделал свидетельство о браке с ее покойной матерью, чтобы завладеть имуществом семьи. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Сунь лишилась матери, когда ей было девять лет. Ее удочерили тетя и дядя, брат ее матери и его жена. Все это время она считала, что родственники честно распоряжаются оставленным ей наследством. Однако недавно она обнаружила документы, из которых следовало, что дядя оформил фиктивный брак и «женился» на сестре уже после ее смерти. На этом основании мужчина присвоил несколько объектов недвижимости. По словам Сунь, в день смерти матери родные также подписали бумаги о продаже трех ее квартир, чтобы оплатить на вырученные деньги свои долги.

Узнав правду, женщина обратилась в полицию, и теперь в деле разбираются следователи. Сама Сунь призналась, что не присутствовала на похоронах и долгое время ничего не знала о судьбе семейного имущества. Теперь она намерена восстанавливать справедливость через суд.

Ранее мужчина из Китая захотел получить часть наследства умершей жены и для этого показал теще и тестю младенца. Это произошло через год после кремации женщины.

