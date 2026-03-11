Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:59, 11 марта 2026Силовые структуры

На просьбу об отмене пожизненного для убийцы 11-летней россиянки ответили

Суд отказался отменить пожизненный приговор за убийство девочки в Нижнем Тагиле
Варвара Митина (редактор)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову, который расправился с 11-летней соседкой после ее изнасилования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, настаивая на недоказанности вины и требуя оправдательного приговора. Однако вышестоящая инстанция признала решение областного суда законным и оставила жалобу без удовлетворения.

30 октября 2025 года Свердловский областной суд приговорил Александрова к пожизненному лишению свободы.

30 августа 2024 года, будучи пьяным, Александров уговорил 11-летнюю соседку прийти к нему в гости. В дальнейшем он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности. После он привел девочку к входу в подвальное помещение дома и столкнул туда, где и расправился над ней, чтобы скрыть преступление.

До этого мужчина изнасиловал девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    В Израиле назвали сроки операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok