На просьбу об отмене пожизненного для убийцы 11-летней россиянки ответили

Суд отказался отменить пожизненный приговор за убийство девочки в Нижнем Тагиле

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову, который расправился с 11-летней соседкой после ее изнасилования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, настаивая на недоказанности вины и требуя оправдательного приговора. Однако вышестоящая инстанция признала решение областного суда законным и оставила жалобу без удовлетворения.

30 октября 2025 года Свердловский областной суд приговорил Александрова к пожизненному лишению свободы.

30 августа 2024 года, будучи пьяным, Александров уговорил 11-летнюю соседку прийти к нему в гости. В дальнейшем он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности. После он привел девочку к входу в подвальное помещение дома и столкнул туда, где и расправился над ней, чтобы скрыть преступление.

До этого мужчина изнасиловал девушку.