Мир
02:09, 11 марта 2026Мир

На Западе рассказали о непоправимом ущербе от операции в Иране

Steigan: События в Иране спровоцируют цепочку кризисов в Европе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке может обернуться чередой взаимосвязанных кризисов в странах Европы. Таким мнением поделились авторы издания Steigan.

Как считают эксперты, события в Иране неумолимо приведут к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы. Такой расклад создает риски для банкротства и закрытия целых отраслей. В случае, если конфликт затянется, то по цепочке начнут происходить и другие кризисы, уверяют журналисты.

«Нефтехимические нарушения приводят к нехватке синтетических материалов. <…> Отключения газа повышают цены на продукты питания. <…> Дефицит пластика затрагивает больницы и автомобили», — пишет портал. Специалисты также опасаются, что кризис приведет к ограничению транспортировок, затронет автомобильную отрасль и другие области.

Ранее обстановку на нефтяном рынке, связанную с перекрытием Ираном Ормузского пролива, охарактеризовали как «крупнейший шок поставок» в его истории, последствия которого вряд ли способен исправить выброс на рынок сотен миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран G7.

