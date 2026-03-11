На Западе высказались об изменении тактики Израиля против Ирана

Малинен: Израиль изменил тактику после ответного удара Ирана

Израиль изменил свою тактику в конфликте после ответного удара со стороны Ирана. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Иран обрушивает на Израиль такой разрушительный удар, что, похоже, изменил свою тактику. Вместо цензуры теперь он стремится вызвать сочувствие», — говорится в публикации.

Таким образом эксперт прокомментировал публикацию Sky News о последствиях атак Ирана по Израилю.

Ранее сообщалось о смене тактики Вооруженных сил Ирана в конфликте против США и Израиля. Теперь Исламская Республика будет наносить «удар за ударом».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.