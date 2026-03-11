Реклама

16:33, 11 марта 2026

Над посиневшим мужчиной посмеялись в больнице

В Великобритании мужчина посинел из-за простыней и обратился в больницу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NataKor / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина посинел после ночного сна и обратился за помощью в больницу. Об этом сообщает Metro.co.uk.

Когда посиневший 42-летний Томми Линч появился в приемном покое, он всерьез встревожил медиков — его немедленно уложили на кушетку и подключили к кислородному аппарату, заподозрив проблемы с легкими или сердцем. Однако когда врач протер руку пациента спиртовой салфеткой для инъекции, та мгновенно окрасилась в синий. Оказалось, что британец, который спит дома без пижамы, купил новое темно-синее постельное белье и, не постирав его, проспал на нем две ночи. В итоге его кожа приобрела синеватый оттенок.

Медики посмеялись над незадачливым пациентом, признав, что такие случаи в их практике редкость. Сам Линч, работающий строителем, признался, что не знал, что простыни нужно стирать перед использованием. На протяжении недели после инцидента он ежедневно принимал ванну, а вода каждый раз приобретала голубой оттенок.

Ранее биолог из США заявил, что нашел разгадку синего цвета шерсти некоторых собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Он считает, что это случилось благодаря реагенту из перевернутого биотуалета.

