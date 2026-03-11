Реклама

12:18, 11 марта 2026

Назван главный критерий россиян при выборе работы

РИА Новости: 41 % россиян ставит репутацию компании выше размера заработка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Более 40 процентов россиян делают акцент при выборе работы на репутации компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «Выберу.ру».

В исследование приняли участие в общей сложности свыше трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. По его итогам выяснилось, что 41 процент респондент предпочтет более низкую зарплату в компании с надежной репутацией высокому доходу в фирме с сомнительными перспективами.

Другим важным критерием для граждан при выборе работы стало наличие прозрачных выплат. Свыше четверти (26 процентов) респондентов признались, что будут готовы согласиться на проектную занятость при вышеуказанном условии. Только 14 процентов ориентируются исключительно на размер предлагаемого заработка, даже если финансовое положение работодателя вызывает вопросы.

При этом значительная часть граждан, как показали ранее результаты опроса SuperJob, все еще готовы соглашаться на работу с «серой» зарплатой. В этом признался каждый третий участник исследования. К неофициальному трудоустройству в большей степени оказались готовы мужчины, среди женщин доля согласных на такой формат труда оказалась заметно ниже.

