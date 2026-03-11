Реклама

01:01, 11 марта 2026Забота о себе

Названы не подходящие для сексуальных игр продукты

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ана Паула Насименто заявила, что далеко не все продукты подходят для сексуальных игр. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Metropoles.

Для сексуальных игр Насименто посоветовала использовать продукты с интересной текстурой, которые легко скользят по поверхности тела, обладают приятным вкусом и не могут причинить вреда при контакте с кожей. В число таких продуктов сексолог включила клубнику, виноград, вишню, растопленный шоколад, взбитые сливки, мед и джем.

При этом некоторые продукты представляют опасность для интимных зон, подчеркнула специалистка. «Очень кислые, острые, твердые, слишком горячие продукты или продукты, содержащие мелкие кусочки, могут вызвать дискомфорт или раздражение, особенно в интимных местах», — пояснила она.

Кроме того, Насименто призвала не использовать продукты с глютеном при наличии его непереносимости, а также те продукты, на которые у партнера аллергия.

Ранее сексолог Джон Презант рассказал мужчинам, как мастурбировать без вреда для здоровья. Он призвал во время самоудовлетворения отказаться от сильного сжатия полового члена.

