Названы не подходящие для сексуальных игр продукты

Сексолог Ана Паула Насименто заявила, что далеко не все продукты подходят для сексуальных игр. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Metropoles.

Для сексуальных игр Насименто посоветовала использовать продукты с интересной текстурой, которые легко скользят по поверхности тела, обладают приятным вкусом и не могут причинить вреда при контакте с кожей. В число таких продуктов сексолог включила клубнику, виноград, вишню, растопленный шоколад, взбитые сливки, мед и джем.

При этом некоторые продукты представляют опасность для интимных зон, подчеркнула специалистка. «Очень кислые, острые, твердые, слишком горячие продукты или продукты, содержащие мелкие кусочки, могут вызвать дискомфорт или раздражение, особенно в интимных местах», — пояснила она.

Кроме того, Насименто призвала не использовать продукты с глютеном при наличии его непереносимости, а также те продукты, на которые у партнера аллергия.

