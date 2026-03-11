Названы самые непопулярные у женщин позы для секса

Некоторые позы для секса, которые любят мужчины, на самом деле не нравятся женщинам. Об этом рассказала сексотерапевт Кейт Кэмпбелл изданию Metro.

По словам специалистки, одной из таких поз является поза «обратная наездница», когда партнерша находится сверху, но сидит спиной к партнеру. По ее словам, многие женщины отмечают, что в такой позе они испытывают меньше удовольствия и чувствуют себя менее вовлеченными в процесс.

Кэмпбелл пояснила, что проблема заключается в отсутствии визуального контакта и близости с партнером. По ее словам, когда женщина повернута спиной, некоторые могут чувствовать себя использованными, особенно если сама поза не приносит им большого удовольствия. Сексотерапевт добавила, что по этой же причине многим женщинам не нравится поза по-собачьи.

Ранее сексолог Кэрол Куин назвала позы в сексе для стимуляции точки G. По ее мнению, для воздействия на эту область нужны неглубокие и быстрые толчки, которых можно добиться в позе «дракона» или «наездницы».