Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 3 марта 2026Забота о себе

Названы подходящие для стимуляции точки G позы в сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressfoto / Freepik

Сексолог Кэрол Куин назвала подходящие позы в сексе для стимуляции точки G. Ее советы приводит Men's Health.

По словам Куин, многие ошибочно полагают, что для стимуляции точки G необходимо глубокое проникновение. На самом же деле касание нужной области обеспечивается в позах, которые позволяют совершать неглубокие быстрые толчки.

Сексолог отметила, что точка G находится на передней стенке влагалища, на глубине от трех до шести сантиметров. Стимулировать эту зону удобно в «позе дракона». Куин объяснила, что это та же, что и по-собачьи, но партнерша сильнее выгибает спину и приподнимает ягодицы.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Вторым вариантом сексолог назвала вариации позы «наездницы». Чтобы нужная область получала давление, она посоветовала женщине откидывать спину назад или поднять ноги так, чтобы опираться на ступни, а не на колени. Куин подчеркнула, что в обоих вариантах уменьшается глубина проникновения, а движения осуществляются вверх-вниз.

Ранее сексолог Аманда Паскукко посоветовала необычную позу для чувственного секса. По ее словам, поза «крендель» дает необычные ощущения и позволяет партнерам экспериментировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Стало известно об изменении военной обстановки в российском приграничье

    Уиткофф рассказал о хвастовстве Ирана своим ядерным потенциалом на переговорах

    В России предупредили о скорой нехватке вагонов

    Утро жителей Харькова началось со взрывов

    Россия нарастила до максимума вывоз одного лакомства

    Россиянин похитил миллионы рублей у участника СВО с помощью маркетплейсов

    Названы подходящие для стимуляции точки G позы в сексе

    Рубио заявил об отсутствии у США планов по смене власти в Иране

    На Камчатке произошло сильное землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok