16:50, 11 марта 2026Бывший СССР

Офис ЕС в Молдавии займется Арменией

Председатель ЕП Метсола: Офис ЕС в Молдавии займется Арменией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Офис Евросоюза (ЕС) по взаимодействию со странами Восточного партнерства, открытый в Молдавии, займется отношениями Брюсселя с Арменией. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передает в Telegram «Sputnik Армения».

«Несколько месяцев назад мы решили открыть представительство в Молдове, которое должно заниматься регионом, включающим страны Восточного партнерства, в том числе Арменией», — заявила парламентарий.

Какую именно деятельность будет выполнять молдавский офис на армянском направлении, не уточняется.

Ранее стало известно, что Армения могла запросить у ЕС группу для противодействия якобы существующим гибридным угрозам со стороны России. Сообщалось, что в Ереване намерены воспользоваться опытом последних президентских выборов в Молдавии.

