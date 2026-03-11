Председатель ЕП Метсола: Офис ЕС в Молдавии займется Арменией

Офис Евросоюза (ЕС) по взаимодействию со странами Восточного партнерства, открытый в Молдавии, займется отношениями Брюсселя с Арменией. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передает в Telegram «Sputnik Армения».

«Несколько месяцев назад мы решили открыть представительство в Молдове, которое должно заниматься регионом, включающим страны Восточного партнерства, в том числе Арменией», — заявила парламентарий.

Какую именно деятельность будет выполнять молдавский офис на армянском направлении, не уточняется.

Ранее стало известно, что Армения могла запросить у ЕС группу для противодействия якобы существующим гибридным угрозам со стороны России. Сообщалось, что в Ереване намерены воспользоваться опытом последних президентских выборов в Молдавии.