В Армении рассказали о просьбе к ЕС о группе для противодействия России

Sputnik: Армения могла запросить у ЕС группу для противодействия России

Армения могла запросить у Евросоюза (ЕС) группу для противодействия якобы существующим гибридным угрозам со стороны России. Об этом со ссылкой на армянские СМИ сообщает в Telegram издание «Sputnik Армения».

По сообщениям прессы, глава МИД Армении Арарат Мирзоян якобы направил в Брюссель письмо с соответствующей просьбой 13 февраля. Отмечается, что в Ереване хотят воспользоваться опытом прошлогодних президентских выборов в Молдавии.

При этом подтверждений об отправке подобной просьбы не приводится.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Дипломат подчеркнул, что в Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в Европейский Союз (ЕС) с членством в Евразийском экономическом союзе.

