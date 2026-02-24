Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:19, 24 февраля 2026Бывший СССР

В Армении рассказали о просьбе к ЕС о группе для противодействия России

Sputnik: Армения могла запросить у ЕС группу для противодействия России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Армения могла запросить у Евросоюза (ЕС) группу для противодействия якобы существующим гибридным угрозам со стороны России. Об этом со ссылкой на армянские СМИ сообщает в Telegram издание «Sputnik Армения».

По сообщениям прессы, глава МИД Армении Арарат Мирзоян якобы направил в Брюссель письмо с соответствующей просьбой 13 февраля. Отмечается, что в Ереване хотят воспользоваться опытом прошлогодних президентских выборов в Молдавии.

При этом подтверждений об отправке подобной просьбы не приводится.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад использует Армению как инструмент геополитической борьбы в противостоянии с Россией. Дипломат подчеркнул, что в Ереване знают позицию Москвы о несовместимости вступления в Европейский Союз (ЕС) с членством в Евразийском экономическом союзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok