Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 11 марта 2026Силовые структуры

Оглашен приговор за хищения миллионов рублей при банкротстве Urban Group

Суд дал от 5 до 9 лет фигурантам дела о хищениях при банкротстве Urban Group
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Пресненский суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о хищении более 104 миллионов рублей у Фонда развития территорий во время банкротства застройщика Urban Group. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо фигурантов дела получили от 5 до 9 лет лишения свободы со штрафами от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Суд обязал Светлану Англишкене, Екатерину Мыскину, Евгения Фомичева и Дмитрия Шарифуллина выплатить 103 миллиона рублей по гражданскому иску «Фонда развития территорий».

Из приговора следует, что они в 2018-2021 годах во время процедуры банкротства Urban Group похитили бюджетные средства путем завышения стоимости услуг по договорам об охране имущества компаний-застройщиков.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении экс-главы ООО «Регион» Натальи Барабаш и гендиректора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина, обвиняемых в многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

    В России включат вакцины от рака в программу ОМС

    Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

    На Западе высказались об изменении тактики Израиля против Ирана

    Дочь одержимой пластикой телезвезды ответила на критику внешности матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok