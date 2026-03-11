Оглашен приговор за хищения миллионов рублей при банкротстве Urban Group

Пресненский суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о хищении более 104 миллионов рублей у Фонда развития территорий во время банкротства застройщика Urban Group. Об этом сообщает РИА Новости.
Четверо фигурантов дела получили от 5 до 9 лет лишения свободы со штрафами от 800 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Суд обязал Светлану Англишкене, Екатерину Мыскину, Евгения Фомичева и Дмитрия Шарифуллина выплатить 103 миллиона рублей по гражданскому иску «Фонда развития территорий».
Из приговора следует, что они в 2018-2021 годах во время процедуры банкротства Urban Group похитили бюджетные средства путем завышения стоимости услуг по договорам об охране имущества компаний-застройщиков.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении экс-главы ООО «Регион» Натальи Барабаш и гендиректора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина, обвиняемых в многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа.