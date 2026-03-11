Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

Агентство Tasnim опубликовало кадры последствий атаки Ирана на судно

Иранское агентство Tasnim опубликовало кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе. Снимки были обнародованы в Telegram-канале.

На кадрах видно судно Mayuree Naree с пробоиной, полученной в результате удара. От корабля поднимаются столбы дыма.

«Судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив», — утверждается в подписи.

Ранее Иран атаковал суда под флагом Либерии и под флагом Таиланда за попытку пересечь Ормузский пролив.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На этом фоне президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но ожидает от них сигнал.