19:06, 11 марта 2026Экономика

Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у восточных берегов Камчатки
Нина Ташевская
Фото: Мария Ващук / РИА Новости

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 11 марта, в 16:32 по московскому времени (в 1:32 12 марта по местному времени). Их магнитуда достигала 4,9 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 99 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64 километрах. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала.

В воскресенье, 8 марта, у побережья Камчатки произошло гораздо более мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 6,5. Эпицентр явления располагался в 237 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 48 километров.

