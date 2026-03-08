У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

К юго-востоку от побережья Камчатки зафиксировали землетрясения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По информации специалистов, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 237 километрах к юго-востоку от столицы региона — Петропавловска-Качатского. Глубина залегания очага составила 48 километров.

Утром 6 марта в Сочи на побережье Черного моря произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5. В результате толчков инфраструктура в городе не пострадала.