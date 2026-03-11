Реклама

Пакистан анонсировал продажи самого дешевого электромобиля

В Пакистане стартуют продажи электрокара стоимостью менее 300 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: Jenson / Shutterstock / Fotodom

Пакистан в ближайшее время представит самый дешевый электромобиль, разработанный без привлечения иностранных специалистов, пишет Arab News. Особую привлекательность новинке добавит его стоимость. На местном рынке цена машины не превысит одного миллиона пакистанских рупий (около 282 тысяч рублей).

Официальный представитель Совета по развитию машиностроения Зишан Ашраф заявил, что основной целью проекта стало создание доступной альтернативы для многомиллионной армии мотоциклистов. Государство таким образом хочет стимулировать пакистанцев пересесть на более безопасный и комфортабельный четырехколесный транспорт.

Анонс первого в стране собственного электрокара происходит на фоне острого экологического кризиса. Крупнейшие города Пакистана, включая Лахор и Карачи, постоянно накрывает густой смог. Эксперты винят в сложившейся проблеме выхлопные газы от мотоциклов и автомобилей.

Как пояснил Зишан Ашраф, новинка будет выпускаться благодаря государственной программе и на местном предприятии, причем степень локализации будет «максимальной». По его словам, правительство планирует субсидировать покупку электромобиля. Снижению цены должен способствовать и запуск собственного производства компонентов. Уже в мае в Пакистане начнет работу первый завод по выпуску литиевых батарей, а в сентябре заработает вторая площадка.

В местных СМИ указывают июнь 2026 года сроком дебюта экологичного автомобиля.

Ранее стало известно, что в России резко выросли цены на автомобили УАЗ 2026 модельного года.

