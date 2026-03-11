Реклама

02:47, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Парень произнес одну фразу на вечеринке и выиграл «самый глупый научный спор в истории»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: djrandco / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Material_Impact_5360 рассказал, как выиграл однажды спор, который он назвал «самым глупым в истории». Это произошло на вечеринке, где незнакомая ему девушка сказала, что нормальная температура человеческого тела — 98,6 градуса по шкале Цельсия.

«Недолго думая, я сказал: "Возможно, вы имеете в виду градусы по шкале Фаренгейта?" Она тут же ответила, что говорит о шкале Цельсия, и знает это, потому что работает медсестрой и "постоянно с этим сталкивается". Я же прекрасно знал, что нормальная температура — около 37 градусов по шкале Цельсия, что равно 98,6 по шкале Фаренгейта», — рассказал автор.

Он попытался объяснить, что число, о которым говорит собеседница, — это точка кипения воды. Однако уверенная в своей правоте девушка предложила своему визави поспорить на 20 долларов. Он в ответ поднял ставку до 50.

«Честно говоря, она была настолько уверена в себе, что я на мгновение даже засомневался в своих словах. В конце концов кто-то неподалеку достал смартфон и поискал информацию в интернете. И вот оно — нормальная температура тела — 98,6 градуса по шкале Фаренгейта или 37 градусов по шкале Цельсия. Момент осознания был… тяжелым. Она заплатила, но, честно говоря, я чувствовал себя немного виноватым», — заключил автор.

Ранее молодая беременная женщина обнаружила, что муж и его друзья, знавшие ее детства, еще до свадьбы поспорили о сексе с ней. Этот поступок пользователи Reddit сочли отвратительным.

