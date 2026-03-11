Реклама

12:40, 11 марта 2026

Песков раскрыл детали новых переговоров по Украине

Песков: Абу-Даби не рассматривается в качестве места для переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Абу-Даби сейчас не рассматривается в качестве возможной площадки для проведения трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать Абу-Даби, хотя в будущем, несомненно, все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трехсторонних переговоров и все сохраняют признательность руководству ОАЭ за помощь в организации переговорного процесса», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал, что существует опция Стамбула как места проведения переговоров. По его словам, все стороны относятся позитивно к такому варианту.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть перенесена на следующую неделю.

