Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 11 марта 2026Ценности

Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

Певица Бьянка захотела похудеть на шесть килограммов и сделать челку
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела кардинальных перемен во внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница призналась, что планирует похудеть на шесть килограммов, поскольку ей трудно танцевать с текущим весом. «Я хочу чуть-чуть поменьше грудь, мне неудобно танцевать и бегать», — пояснила она.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021
В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
В одной лодкеЧто вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
9 апреля 2020

Кроме того, звезда призналась, что устала мыть длинные волосы и хочет укоротить их, а также сделать челку. При этом она показала примерную длину волос, которую желает получить.

В ноябре 2025 года певица Бьянка высказалась об откровенных нарядах. Знаменитость подчеркнула, что ее внешний вид позволяет ей выступать в открытых образах, однако теперь она выбирает их лишь на закрытые мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мобильный интернет отключен в некоторых районах Москвы уже шестой день. Что об этом говорят в Кремле?

    В России захотели досматривать школьников

    В России назвали причину возникновения конфликтов по всему миру

    Певица Люся Чеботина появилась на сцене в платье за 350 тысяч рублей

    Автогигант отзовет почти 148 тысяч машин из-за риска возгорания

    МИД Украины прокомментировал визит венгерской комиссии

    Бывший футболист сборной России рассказал о переезде в Португалию

    «Калашников» отгрузил высокоточные 9М333 заказчику

    Замерзшего российского дирижера нашли на озере

    Подсчитаны потери московского бизнеса из-за отключений интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok