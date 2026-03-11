Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

Певица Бьянка захотела похудеть на шесть килограммов и сделать челку

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела кардинальных перемен во внешности. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница призналась, что планирует похудеть на шесть килограммов, поскольку ей трудно танцевать с текущим весом. «Я хочу чуть-чуть поменьше грудь, мне неудобно танцевать и бегать», — пояснила она.

Кроме того, звезда призналась, что устала мыть длинные волосы и хочет укоротить их, а также сделать челку. При этом она показала примерную длину волос, которую желает получить.

В ноябре 2025 года певица Бьянка высказалась об откровенных нарядах. Знаменитость подчеркнула, что ее внешний вид позволяет ей выступать в открытых образах, однако теперь она выбирает их лишь на закрытые мероприятия.

