Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:03, 11 марта 2026Ценности

Певица Слава выбрила виски и показала новый имидж после скандального концерта

Певица Слава укоротила волосы и выбрила виски после скандального концерта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сменила имидж после скандального концерта в Пензе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница показала на камеру новую прическу. Так, она укоротила волосы до нескольких сантиметров и выбрила виски. В то же время артистка надела черную водолазку и массивные серьги-подвески синего цвета, сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла коричневую помаду на губы.

«Давно хотела. Прочь негатив, привет, новая прическа!» — указала в подписи знаменитость.

Ранее Слава приняла решение отменить концертный тур по стране после скандального инцидента на своем шоу в Пензе 1 марта.

Зрители из Пензы возмутились тем, что Слава якобы вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. После скандала исполнительница заявила, что плохо себя чувствовала. По ее словам, концертный директор настоял на том, чтобы она выступила.

В свою очередь, в феврале Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта в Смоленске. После выступления певица объяснила, что у нее произошел нервный срыв. Артистка также рассказала, что планирует взять месячный отпуск для восстановления физического и эмоционального состояния.

В конце января Слава призналась, что выпивает из‑за одиночества и отсутствия любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    В пережившей удар Strom Shadow Брянской области вновь ввели ракетную опасность

    Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к невесте Брэда Питта

    Гонорары Галустяна удвоились после развода

    «Железный купол» Израиля назвали ржавым

    В Кремле рассказали о сроках действия ограничений связи в Москве

    ООН предупредила о риске подорожания продуктов из-за войны в Иране

    Певица Слава выбрила виски и показала новый имидж после скандального концерта

    Российские туристы нашли замену небезопасным странам Ближнего Востока для отпуска

    Военкор рассказал о подготовке Украиной провокации против России на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok