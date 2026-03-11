Певица Слава выбрила виски и показала новый имидж после скандального концерта

Певица Слава укоротила волосы и выбрила виски после скандального концерта

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сменила имидж после скандального концерта в Пензе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница показала на камеру новую прическу. Так, она укоротила волосы до нескольких сантиметров и выбрила виски. В то же время артистка надела черную водолазку и массивные серьги-подвески синего цвета, сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла коричневую помаду на губы.

«Давно хотела. Прочь негатив, привет, новая прическа!» — указала в подписи знаменитость.

Ранее Слава приняла решение отменить концертный тур по стране после скандального инцидента на своем шоу в Пензе 1 марта.

Зрители из Пензы возмутились тем, что Слава якобы вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. После скандала исполнительница заявила, что плохо себя чувствовала. По ее словам, концертный директор настоял на том, чтобы она выступила.

В свою очередь, в феврале Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта в Смоленске. После выступления певица объяснила, что у нее произошел нервный срыв. Артистка также рассказала, что планирует взять месячный отпуск для восстановления физического и эмоционального состояния.

В конце января Слава призналась, что выпивает из‑за одиночества и отсутствия любви.