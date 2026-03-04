Слава отменила тур по России после скандального концерта

Певица Слава отменила тур по России после скандала на концерте в Пензе 1 марта

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) приняла решение отменить концертный тур по стране после скандального инцидента на своем шоу в Пензе 1 марта. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Времени у меня сейчас много, потому что я отменила гастрольный тур. Я не согласна с таким отношением к моему творчеству», — сказала певица на видео, опубликованном в соцсетях.

Планировалось, что юбилейный тур Славы охватит Миасс, Оренбург, Самару, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Орел, Воронеж и другие города. Финалом гастролей по стране должно было стать выступление в Москве. При этом продажи билетов все еще открыты.

Ранее зрители из Пензы возмутились тому, что Слава якобы вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. После скандала исполнительница заявила, что плохо себя чувствовала. По ее словам, концертный директор настоял на том, чтобы она выступила.

Вскоре артистка обратилась к поклонникам, добавив, что критика слушателей на шоу оказалась проплаченной акцией.

