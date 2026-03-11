Подмосковные дороги начали готовить к паводкам

Мосавтодор начал подготовку региональных дорог Подмосковья к паводку

В Московской области началась подготовка региональных дорог к прохождению паводка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Там сообщили, что весной число паводков вырастет из-за обильных снегопадов в зимний период. Специалисты проверили техническое состояние более 100 мотопомп, а также наличие на складах всасывающих и напорных рукавов для мотопомп. Также ведется расчистка водоотводных каналов, ливневых стоков и канализационных решeток на дорогах.

Также было определено 89 потенциальных мест прохождения паводка, которые круглосуточно мониторят. Вероятность ограничения движения из-за воды прогнозируется на 12 участках, расположенных в Коломне, Луховицах и Озeрах.

Ранее жителям частных домов в Московской области посоветовали убрать ценные вещи на верхние этажи или чердаки из-за угрозы подтоплений во время паводков.