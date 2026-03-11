Появились кадры из находящегося почти сутки под ударом ВСУ российского города-курорта

Опубликовано видео из Сочи, где почти сутки отражают атаку ВСУ

В сети появилось видео из Сочи, где почти сутки отражают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снятые в российском городе-курорте кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

На записи, сделанной на рассвете в частном секторе, слышно сирену воздушной тревоги.

Ранее мэр Сочи назвал атаку на город беспрецедентной по длительности. По его словам, налет продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта над регионами сбили 185 беспилотников ВСУ. Точное число дронов, пораженных над Краснодарским краем, в ведомстве не привели. Согласно официальной информации, пострадал один человек — на крышу его дома упали фрагменты дрона. Кроме того, появилось видео с воздушной тревогой в Анапе. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.