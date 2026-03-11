Власти заявили о беспрецедентной по длительности атаке ВСУ на российский город-курорт

Мэр Сочи Прошунин назвал атаку ВСУ на город беспрецедентной по длительности

Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город беспрецедентной по длительности. Об этом он написал в Telegram.

По данным властей, атака продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. «Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности», — призвал Прошунин.

Мэр также подчеркнул, что заранее поручил руководителям муниципальных предприятий и организаций проработать вопрос о послаблениях для сотрудников с детьми до 12 лет. «Где это позволяет производственный процесс, они смогут оставаться с детьми дома до официальной отмены режима атаки. Нельзя допускать массовое нахождение на улицах мам с малышами, которые ведут детей в детский сад при угрозе БПЛА», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Адлерском районе Сочи обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В результате пострадал один человек.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 11 марта 185 беспилотников ВСУ. Точное число дронов, сбитых над Краснодарским краем, в ведомстве не привели. Жители Анапы сняли налет на видео. На появившихся в сети кадрах слышно, как звучат сирены воздушной опасности. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.