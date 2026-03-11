Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 11 марта 2026Россия

Власти заявили о беспрецедентной по длительности атаке ВСУ на российский город-курорт

Мэр Сочи Прошунин назвал атаку ВСУ на город беспрецедентной по длительности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город беспрецедентной по длительности. Об этом он написал в Telegram.

По данным властей, атака продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. «Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности», — призвал Прошунин.

Мэр также подчеркнул, что заранее поручил руководителям муниципальных предприятий и организаций проработать вопрос о послаблениях для сотрудников с детьми до 12 лет. «Где это позволяет производственный процесс, они смогут оставаться с детьми дома до официальной отмены режима атаки. Нельзя допускать массовое нахождение на улицах мам с малышами, которые ведут детей в детский сад при угрозе БПЛА», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Адлерском районе Сочи обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В результате пострадал один человек.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 11 марта 185 беспилотников ВСУ. Точное число дронов, сбитых над Краснодарским краем, в ведомстве не привели. Жители Анапы сняли налет на видео. На появившихся в сети кадрах слышно, как звучат сирены воздушной опасности. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Названы поврежденные ударами Ирана объекты США

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «греховный»

    После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР

    Стало известно о местах запуска дронов ВСУ под Славянском

    В ЦБ описали борьбу с инфляцией словами основной удар позади

    Микки Рурк лишился дома в США из-за долгов

    Появились кадры из находящегося почти сутки под ударом ВСУ российского города-курорта

    В бутике Hermès отказались продавать Ким Кардашьян редкую сумку для ее дочери

    В посольстве РФ высказались об обращениях Макаревича и других артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok