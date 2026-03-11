Реклама

12:06, 11 марта 2026Россия

Стало известно о последствиях атаки ВСУ на российский курорт

В Сочи из-за падения обломков беспилотника пострадал один человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Как стало известно, фрагменты дрона повредили крышу частного дома. «Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин заверил, что владельцу жилья помогут с его восстановлением.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 11 марта 185 беспилотников Вооруженных сил Украины. Точное число дронов, сбитых над Краснодарским краем, в ведомстве не привели.

Жители Анапы сняли налет ВСУ на видео. На появившихся в сети кадрах слышно, как звучат сирены воздушной опасности. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.

