Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 11 марта 2026МирЭксклюзив

Предсказано возможное изменение в отношении ЕС к России

Политолог Журавлев допустил появление более прагматичного руководства в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вероятность прихода к власти в Европе более дружественного России руководства на фоне энергетического кризиса не высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его мнению, вероятна замена действующих лидеров на более прагматичных. Так политолог отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможном уходе текущего руководства.

«Дмитриев просто так ничего не говорит. Он не политик. Он финансист и функционер, который предпочитает вообще лишний раз не высказываться. Поэтому, раз такое заявление прозвучало, значит, на то есть основания», — заметил Журавлев.

Он подчеркнул, что появления дружественного России руководства в Европе в ближайшее время ждать не стоит — такой резкий переход практически невозможен. Но отношения между сторонами, как он предположил, могут стать более прагматичными.

«Если ситуация с энергетическим кризисом в Европе не изменится в ближайшее время, ей будет непросто. Поэтому действительно возможен приход более прагматичных лидеров, которые будут настроены на экономическое взаимодействие с Россией», — сказал политолог.

Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в Европе может стать причиной смены руководства Европейского союза (ЕС) в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Дмитриев также выразил мнение, что фон дер Ляйен не справляется со своими обязанностями на посту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok