Предсказано возможное изменение в отношении ЕС к России

Политолог Журавлев допустил появление более прагматичного руководства в Европе

Вероятность прихода к власти в Европе более дружественного России руководства на фоне энергетического кризиса не высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его мнению, вероятна замена действующих лидеров на более прагматичных. Так политолог отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможном уходе текущего руководства.

«Дмитриев просто так ничего не говорит. Он не политик. Он финансист и функционер, который предпочитает вообще лишний раз не высказываться. Поэтому, раз такое заявление прозвучало, значит, на то есть основания», — заметил Журавлев.

Он подчеркнул, что появления дружественного России руководства в Европе в ближайшее время ждать не стоит — такой резкий переход практически невозможен. Но отношения между сторонами, как он предположил, могут стать более прагматичными.

«Если ситуация с энергетическим кризисом в Европе не изменится в ближайшее время, ей будет непросто. Поэтому действительно возможен приход более прагматичных лидеров, которые будут настроены на экономическое взаимодействие с Россией», — сказал политолог.

Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в Европе может стать причиной смены руководства Европейского союза (ЕС) в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Дмитриев также выразил мнение, что фон дер Ляйен не справляется со своими обязанностями на посту.

