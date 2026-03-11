Реклама

14:15, 11 марта 2026Россия

В пережившей удар Strom Shadow Брянской области вновь объявили ракетную опасность

Губернатор Богомаз объявил тревогу после удара Strom Shadow по Брянску
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В пережившей удар Strom Shadow Брянской области вновь объявили ракетную опасность. Тревогу объявил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Сообщение об угрозе новой ракетной атаки он опубликовал в 13:51 по московскому времени (совпадает с местным).

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — написал губернатор.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

