Губернатор Богомаз объявил тревогу после удара Strom Shadow по Брянску

В пережившей удар Strom Shadow Брянской области вновь объявили ракетную опасность. Тревогу объявил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Сообщение об угрозе новой ракетной атаки он опубликовал в 13:51 по московскому времени (совпадает с местным).

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — написал губернатор.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.