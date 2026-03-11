Реклама

Раскрыт вероятный 28-й член ЕС

МИД Исландии заявил о готовности страны вступить в ЕС в течение полутора лет
Виктория Кондратьева
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Исландия готова вступить в Европейский союз (ЕС) в течение полутора лет в случае, если граждане страны проголосуют за возобновление переговоров с ЕС. Об этом заявила глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, передает Politico.

По ее словам, если исландцы проголосуют за возобновление переговоров на референдуме, который состоится 29 августа, то процесс вступления в блок «будет довольно быстрым». Гуннарсдоттир отметила, что у Исландии есть шансы обойти страны-кандидаты, наиболее продвинувшиеся в переговорах о вступлении в ЕС, таких, как Черногория, и стать 28-м членом Евросоюза.

«Проведя августовский референдум, мы передаем власть народу. Я бы сказала, что для Исландии и Европейского союза было бы выгодно вести переговоры сейчас, не через два года или что-то в этом роде, а именно сейчас», — подчеркнула министр.

Ранее стало известно, что Брюссель хочет завершить переговоры о возможном вступлении Украины в ЕС к концу 2027 года.

