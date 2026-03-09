Реклама

Стали известны планы Брюсселя по возможному членству Украины в ЕС

Politico: ЕС хочет завершить переговоры о вступлении Украины к концу 2027 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto via Getty Images

Брюссель хочет завершить переговоры о возможном вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) к концу 2027 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в ЕС были сосредоточены на привлечении новых стран — участниц с целью завершения переговоров по Украине к концу 2027 года», — отмечается в материале.

27 января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в объединение в 2027 году, назвав такой шаг одной из ключевых гарантий безопасности для Киева. В ответ на это канцлер Германии Фридрих Мерц исключил такой сценарий, назвав его нереалистичным.

