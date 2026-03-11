Раскрыт запасной план ЕС по кредиту Украине в обход Венгрии и Словакии

Politico: ЕС готов предоставить Украине 30 миллиардов евро в виде займа

Страны Европейского союза (ЕС) готовы предоставить Украине дополнительное финансирование даже в случае блокировки кредита на 90 миллиардов евро со стороны Венгрии и Словакии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Если обе стороны откажутся уступать, страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Украине достаточно средств, чтобы поддержать ее на плаву в течение первой половины этого года», — сказали собеседники издания на условиях анонимности.

Сообщается, что среди одного из вариантов рассматривается выделение около 30 миллиардов евро в виде двусторонних займов, которые не потребуют согласования на уровне всех членов ЕС.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком на «своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.