Экономика
20:24, 11 марта 2026Экономика

Раскрыта цена самой дорогой студии в Москве

Whitewill: Самая дорогая студия в Москве стоит 147,9 миллиона рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Стоимость самой дорогой студии в Москве составляет 147,9 миллиона рублей. Цену объекта раскрыли аналитики компании Whitewill, передают «Известия».

Студия, о которой идет речь, находится на 11-м этаже жилого комплекса премиум-класса на Новом Арбате, ее площадь составляет 46 квадратных метров.

Эксперты также назвали стоимость второго самого дорогого объекта в категории. Им стала студия в 50 квадратов на втором этаже дома рядом с Красной площадью — она продается за 143,1 миллиона. На третьем месте оказалась квартира на 10-м этаже в 46 квадратов и стоимостью 142,1 миллиона рублей.

Ранее стала известна цена самой дорогой квартиры в «Москва-Сити». Объект можно купить за 1,1 миллиарда рублей.

