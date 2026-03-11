Раскрыто влияние разговора с Путиным на Трампа

BZ: В разговоре с Путиным Трамп мог осознать свою ошибку в вопросе Ирана

Президент США Дональд Трамп, возможно, осознал свою ошибку в вопросе Ирана после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое предположение высказала немецкая газета Berliner Zeitung.

По мнению автора, во время беседы американский лидер мог прийти к выводу, что рост цен на нефть после атак на Иран выгоден России, но вредит ему лично.

«Государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин», — поясняется в статье.

Как подчеркивает издание, Трамп должен избежать такого развития событий любой ценой, поскольку в случае потери им большинства демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить его должности и отправить в тюрьму. Однако, как считает BZ, разговор с Путиным помог американскому президенту осознать последствия его действий в отношении Ирана.

В материале отмечается, что это подтверждает заявление Трампа, с которым тот выступил после контактов с российским лидером. «После телефонного разговора с Путиным Трамп в своей загадочной манере заявил, что США фактически уже выиграли войну против Ирана, что эта война окончена, и что теперь только Вашингтон будет решать — прекратить ее прямо сейчас или же продолжать побеждать в течение следующих месяцев», — пишет газета.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 марта. В ходе телефонного диалога российский президент высказал соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.