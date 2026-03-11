Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 11 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

ТАСС: В ДНР жителей толкают на преступления и обещают деньги за кадры ударов ВСУ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) украинские Telegram-каналы толкают местных жителей на преступления и обещают деньги за кадры последствий ударов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.

В штабе обороны республики отметили, что за умышленную и осознанную помощь ВСУ такими материалами грозит сроками лишения свободы до 25 лет.

По данным агентства, запрет на распространение видео и другой информации о последствиях обстрелов со стороны ВСУ в ДНР ввели в январе. Речь идет об информации, которая позволяет идентифицировать тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА), место запуска, место нахождения, место падения и траекторию полета. Также запрет распространяется на данные, позволяющие определить атакованные объекты и характер повреждений. Кроме того, этот запрет касается публикации информации о местах дислокации военных и правоохранителей, средств подавления БПЛА и объектах охраны критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что, согласно поступающим докладам, около 15-17 процентов территории ДНР находятся под контролем Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

    Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok