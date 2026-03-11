Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

ТАСС: В ДНР жителей толкают на преступления и обещают деньги за кадры ударов ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) украинские Telegram-каналы толкают местных жителей на преступления и обещают деньги за кадры последствий ударов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.

В штабе обороны республики отметили, что за умышленную и осознанную помощь ВСУ такими материалами грозит сроками лишения свободы до 25 лет.

По данным агентства, запрет на распространение видео и другой информации о последствиях обстрелов со стороны ВСУ в ДНР ввели в январе. Речь идет об информации, которая позволяет идентифицировать тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА), место запуска, место нахождения, место падения и траекторию полета. Также запрет распространяется на данные, позволяющие определить атакованные объекты и характер повреждений. Кроме того, этот запрет касается публикации информации о местах дислокации военных и правоохранителей, средств подавления БПЛА и объектах охраны критически важных объектов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что, согласно поступающим докладам, около 15-17 процентов территории ДНР находятся под контролем Украины.