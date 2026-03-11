России предложили поучиться у Ирана в одном аспекте обороны

Военкор Сладков: РФ стоит поучиться у Ирана строительству подземных заводов

России стоит взять пример с Ирана, размещающего свои важнейшие военные объекты под землей. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Сладков.

«А вот урок для нас: персы все прячут под землей. А мы боеприпасы миллионами на траве складываем. И все нефтяные коммуникации у нас, как пупы Земли. Возрождение строительных войск России необходимо. Даже если мы победим в СВО буквально завтра, война для нас не закончится. Включение в великую подземную стройку станет ее обязательным продолжением», — написал Сладков.

Журналист отметил необходимость строить подземные аэродромы и военные городки, а также располагать там коммуникации.

Ранее Александр Сладков сообщил, что в зоне проведения спецоперации удалось наладить интернет-связь.