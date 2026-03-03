Реклама

Россия
23:44, 3 марта 2026Россия

Российский военкор рассказал о налаживании связи в зоне СВО

Военкор Сладков: Связь в зоне СВО работает, доставляются боевые бронемашины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале рассказал о налаживании связи в зоне проведения специальной военной операции.

«Ну что, вся интернет-связь в зоне СВО ожила, как сказал мой друг, комбриг: "Все, как прежде, я все вижу, всем управляю. Только теперь это не чужеземный "Старлинк", а мой интернет, и я теперь не думаю, отключат его не отключат"», — написал он.

Сладков также опроверг нехватку автотехники на линии боевого соприкосновения. По его словам, он рассказал сомневающимся про вездеходы про «Улан-1», «Улан-2», про уральскую боевую бронемашину «Тайфун», про нижегородский «Буран», «Титан» и «Линзу».

Ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

В Минобороны РФ пояснили, что отключение терминалов Starlink в зоне СВО не повлияло на систему связи и управления российскими войсками.

