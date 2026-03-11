Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

В Москве арестовали мужчину за демонстрацию запрещенной символики

В Москве арестовали мужчину за демонстрацию запрещенной символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») КоАП РФ.

Как установил суд, на своей странице в социальной сети Горшков-Кантакузен Владимир разместил изображение флага организации «Легион Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали за картинку с Дедом Морозом со свастикой и фото фигуры Гитлера.