09:03, 11 марта 2026Путешествия

Россиянин описал поездку на «полюс холода» фразой «ноздри слипаются за секунду»

Алина Черненко

Фото: Анна Лебединская / РИА Новости

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал на обоих «полюсах холода» — в Верхоянске и Оймяконе — и сравнил ощущения. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Воздух при минус пятидесяти пахнет металлом. Вдыхаешь — и ноздри слипаются за секунду», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Он рассказал, что в Верхоянске метеостанция работает с XIX века. В январе 1885 года она зафиксировала температуру минус 67,8 градуса. Этот рекорд для Северного полушария держится до сих пор.

Тем временем в Оймяконе наблюдения начали вести только с 1929 года. А в феврале 1933-го там зафиксировали минус 67,7 градуса. «Казалось бы — проиграл? Не тут-то было. Многолетние параллельные замеры показали: в Оймяконе стабильно холоднее на несколько градусов. Ученые взяли верхоянский рекорд 1885 года, добавили среднюю разницу — получилось минус 71,2 градуса. Цифра, которой никогда не было на термометре. Расчетная. Теоретическая», — пояснил Жирухин, добавив, что именно она красуется на стелах, магнитах и в рекламных буклетах.

По мнению автора публикации, именно доступность сделала Оймякон туристическим символом «полюса холода». А в Верхоянске — «меньше туристов и больше настоящего».

«Метеостанция XIX века, тишина, в которой слышно, как скрипит снег под ногами. Мне Оймякон показался больше шоу. Верхоянск — больше историей», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в селе на севере страны и описал быт местных фразой «живут без воды и солнца». По его словам, в селе Найба в Якутии небольшие сморщенные яблоки стоят в магазине 700 рублей за килограмм.

